البرهان يؤكد التزام الحكومة السودانية بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، التزام الحكومة السودانية بالتحول الديمقراطى والفترة الانتقالية التى تنتهى بالانتخابات العامة في السودان.

تفاصيل لقاء البرهان والعمامرة

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمضان العمامرة، أطلعه خلال اللقاء على ما قامت به ميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" من انتهاكات وفظائع ضد الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية وضد ممتلكات المواطنين وتهجيرهم وإذلالهم، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة عبر "فيسبوك".

وقدم البرهان للمبعوث الأممي شرحًا وافيًا للتطورات التي حدثت بالبلاد فى مرحلة ما قبل الحرب، وأثناءها وما بعدها، كما تطرق لمساعي الحل السلمي.

واستعرض البرهان مخرجات منبر جدة ومبادرات دول الجوار والإيقاد رغم التدخلات الإقليمية والدولية فى نتائج القمة الأخيرة.

من جانبه، أعرب العمامرة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب فى السودان وعودة الحياة إلى طبيعتها، بتضافر جهود السودانيين والحادبين على مصلحة السودان.

ووقال العمامرة إنه أجرى مشاورات خلال هذه الزيارة مع عدد من المسئولين وشرائح المجتمع المدني، مضيفًا أن هذه اللقاءات أسهمت كثيرًا في إطلاعه على حقائق الأوضاع بالسودان وعلى وجهة النظر الرسمية السودانية تجاه بعض المبادرات الرامية للحل السلمي وإطلاق عملية سلام تؤدي للحل المنشود الذي يسمح للشعب السوداني باستعادة الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الإفريقية والعالم العربي والساحة الدولية.

وأضاف العمامرة: "خرجت من هذا اللقاء مع رئيس المجلس السيادي مزودًا بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية تجاه عدد من الملفات"، مؤكدًا أنه سيعمل جاهدًا مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة في هذا الصدد.