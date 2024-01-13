السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القسام تعلن استهداف 4 دبابات ميركافا وناقلة جند إسرائيلية شرق خان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، أنها استهدفت 4 دبابات  ميركافا إسرائيلية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105"، صباح اليوم، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج بمدينة غزة. 

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 6 جنود إسرائيليين في انفجار نفق مفخخ في المخيم الواقع وسط قطاع غزة.

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الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جيش الاحتلال الإسرائيلى

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 5 جنود إضافيين في وسط قطاع غزة.

وأفاد الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل أربعة جنود خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري إلى 180 قتيلا.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش القول إن جنديا وثلاثة ضباط واثنين من جنود الاحتياط أصيبوا بإصابات خطيرة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنه جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

عشرات المواطنين الفلسطينيين

واستُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهد شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، قصفا مكثفا.

 

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