السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

قصف
قصف

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدًا، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

حزام ناري لمحاصرة مدينة خان يونس

وشنت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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مستشفى شهداء الأقصى

كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة قصفًا مكثفًا.

انقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

ولليوم الثاني، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المتواصل. 

ويعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر، حيث وصل حجم الدمار لما يزيد على 80%، بالإضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

وهذه هى المرة السابعة على الأقل التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علمًا أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة، بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23700 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 60000 جريح، والآلاف من المفقودين.

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