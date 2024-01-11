الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

مستعمرون
مستعمرون

جرّف  مستعمرون، اليوم الخميس، مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس، إن مجموعة من المستعمرين ترافقهم آليات ثقيلة، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف واسعة في أراضي المواطنين بالقرب من سدة الثغلة بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعدد من العائلات، تمهيدا للاستيلاء عليها.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

 شق طريق استعماري على أراضي المواطنين

وأشار إلى أن هذا المخطط يضم شق طريق استعماري على أراضي المواطنين في المسافر، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "ماعون" كما هو مخطط له، ويزيد طوله على 12 كم، لربط المستعمرتين ببعضهما، ما يعني السيطرة على ما يزيد على 13 ألف دونم من أراضي المواطنين.

وأوضح "يونس" أن هذه الأعمال تهدف إلى بناء مزارع للمستعمرين، وتوسيع البؤرة الاستعمارية "تسخار مان" التي أقيمت على أراضي المواطنين عام 2020، وذلك ضمن مخطط استعماري  شرع بتنفيذه منذ أكثر من شهرين بعد بدء العدوان على شعبنا في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

ونوه إلى أن ذلك يعني عزل منطقة مسفرة يطا عما يُعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ويسهل الاستيلاء عليها كما يحدث الآن، بالإضافة إلى خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق، والتضييق عليها.

 

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وزير إسرائيلي: الحرب المستمرة في غزة ة ستجبر الفلسطينيين على المغادرة 

وفي وقت سابق وقال وزير في الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، إن الحرب المستمرة في قطاع غزة ستجبر الفلسطينيين على مغادرة القطاع. 

وأوضح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي لقناة "الكنيست" التلفزيونية الإسرائيلية: نحن بالتأكيد بحاجة إلى تشجيع الهجرة من غزة.

ويقدم تعليق كارهي، وهو عضو رفيع المستوى في حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثالًا آخر على مسئولين إسرائيليين بارزين يتحدثون علنًا عن الضغط على السكان لإخلاء غزة.

وتأتي تصريحات كارهي، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد اتهام جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

 

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