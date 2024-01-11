"حماس" تصف قرارًا لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر بازدواجية المعايير

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين الهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر يعكس ازدواجية المعايير.

وقال القيادي في الحركة سامي أبوزهري، في بيان للحركة، إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا ضد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر يعكس ازدواجية المعايير.

وأضاف: ينتصر القرار للاحتلال وضمان حرية وصول السفن إليه، بينما يتجاهل حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة.

قرار مجلس الأمن الدولى

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722، بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، والذى يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

واعتُمد القرار بعد أن صوتت لصالحه غالبية الأعضاء، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزمبيق عن التصويت.

مطالبة الحوثيين بالكف فورًا عن جميع الهجمات التى تعوق التجارة العالمية

ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون، والتي زاد عددها عن العشرين على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر، ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعوق التجارة العالمية، وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين، كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن التعديلات الروسية على مشروع القرار قُدمت في اللحظات الأخيرة وبسوء نية، وتبتعد كل البعد عن الواقع، حسب تعبيرها.

ورفضت ما تضمنه أحد التعديلات عن أن النزاع في غزة هو أساس الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، وقالت إن هذا التعديل كان سيقوي الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة يُشرّع فيها المجلس هذه الانتهاكات للقانون الدولي.

وقالت إن القرار يعترف بأن الديناميات الإقليمية، بما في ذلك توفير إيران الأسلحة المتقدمة التي مكنت الحوثيين من استهداف السفن، قد ساهمت في هذا الوضع. وذكرت أن الأمر لا يتعلق بنزاع محدد وإنما بمبدأ الحفاظ على حرية الملاحة في ممر بحري مهم للتدفق الحر للتجارة الدولية.