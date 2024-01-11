الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس" تصف قرارًا لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر بازدواجية المعايير

حماس
حماس

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين الهجمات التي نفذها  الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر يعكس ازدواجية المعايير.

وقال القيادي في الحركة سامي أبوزهري، في بيان للحركة، إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا ضد الهجمات اليمنية في البحر الأحمر يعكس ازدواجية المعايير.

وأضاف: ينتصر القرار للاحتلال وضمان حرية وصول السفن إليه، بينما يتجاهل حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة.

 

txt

الخارجية الفلسطينية: آن أوان الانتصار للعدالة الدولية.. ونطالب بدعم خطوة جنوب إفريقيا

قرار مجلس الأمن الدولى

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2722، بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، والذى يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.

واعتُمد القرار بعد أن صوتت لصالحه غالبية الأعضاء، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزمبيق عن التصويت.

 مطالبة الحوثيين بالكف فورًا عن جميع الهجمات التى تعوق التجارة العالمية

ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون، والتي زاد عددها عن العشرين على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر، ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعوق التجارة العالمية، وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين، كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن التعديلات الروسية على مشروع القرار قُدمت في اللحظات الأخيرة وبسوء نية، وتبتعد كل البعد عن الواقع، حسب تعبيرها.

ورفضت ما تضمنه أحد التعديلات عن أن النزاع في غزة هو أساس الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، وقالت إن هذا التعديل كان سيقوي الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة يُشرّع فيها المجلس هذه الانتهاكات للقانون الدولي.

وقالت إن القرار يعترف بأن الديناميات الإقليمية، بما في ذلك توفير إيران الأسلحة المتقدمة التي مكنت الحوثيين من استهداف السفن، قد ساهمت في هذا الوضع. وذكرت أن الأمر لا يتعلق بنزاع محدد وإنما بمبدأ الحفاظ على حرية الملاحة في ممر بحري مهم للتدفق الحر للتجارة الدولية.

حركة حماس الحوثيون السفن مجلس الأمن الدولي الحريات الملاحية

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: آن أوان الانتصار للعدالة الدولية.. ونطالب بدعم خطوة جنوب إفريقيا

وزير العدل بجنوب إفريقيا: العنف فى فلسطين لم يبدأ فى 7 أكتوبر 

زيارة مرتقبة لوزير خارجية الصين إلى مصر وتونس خلال الأسبوع الجارى

حركة حماس تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

الذهب يصعد 0.3% عالميًا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية

عشرات المُستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

بأدلة قاطعة.. مصر حاضرة بقوة فى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

حديد عز: إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا

القضاء الإدارى ينظر دعوى مستعجلة من البرلمانية نشوى رائف ضد "حرمانها من الامتحانات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا