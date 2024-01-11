الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة حماس تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

حركة حماس
حركة حماس

أعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، عن استهدافها 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وقالت القسام، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح الخميس، إن عناصرها استهدفوا جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن عناصرها بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتابعت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

txt

عشرات المُستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

تدمير عدة دبابات إسرائيلية

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، مشاهد جديدة للمعارك الدائرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تدمير عدة دبابات إسرائيلية وضرب مقار تابعة للقوات الإسرائيلية في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس، عن إصابة 17 جنديًا خلال 24 ساعة في معارك قطاع غزة.

ووفقًا لمعطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 2482، بينهم 1076 أصيبوا بالمعارك البرية التي اندلعت في 27 من الشهر نفسه.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 383 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بجروح خطيرة و655 بجروح متوسطة و1444 بجروح طفيفة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 17 ضابطًا وجنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية بعد مقتل ضابط، ليرتفع عدد قتلاه إلى 192 منذ بدء العملية البرية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، مشيرة إلى إصابة 59 ألفًا و410 آخرين بجروح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كتائب القسام آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 حماس مدينة خانيونس قطاع غزة

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سهرة شذوذ ومخدرات وراء مقتل خمسيني في النهضة

ضبط محام قادم من السعودية بـ1250 قرصا مخدرا

استشهاد الصحفى "محمد الثلاثينى" جراء قصف إسرائيلى على منزله بغزة

ولية أمر تقدم “رشوة” لنجاح ابنها في 3 مواد.. ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا