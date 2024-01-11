حركة حماس تعلن استهداف 3 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، عن استهدافها 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محيط منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وقالت القسام، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح الخميس، إن عناصرها استهدفوا جرافة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن عناصرها بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتابعت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

تدمير عدة دبابات إسرائيلية

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، مشاهد جديدة للمعارك الدائرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تدمير عدة دبابات إسرائيلية وضرب مقار تابعة للقوات الإسرائيلية في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أمس، عن إصابة 17 جنديًا خلال 24 ساعة في معارك قطاع غزة.

ووفقًا لمعطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 2482، بينهم 1076 أصيبوا بالمعارك البرية التي اندلعت في 27 من الشهر نفسه.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 383 ضابطًا وجنديًا أصيبوا بجروح خطيرة و655 بجروح متوسطة و1444 بجروح طفيفة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي اليوم الـ96 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 17 ضابطًا وجنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية بعد مقتل ضابط، ليرتفع عدد قتلاه إلى 192 منذ بدء العملية البرية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، مشيرة إلى إصابة 59 ألفًا و410 آخرين بجروح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.