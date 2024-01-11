الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس": تصريحات الاحتلال المنادية بالتطهير العرقى ضد شعبنا تستدعى محاسبة دولية

حركة حماس
حركة حماس

قالت حركة "حماس" إن قادة الاحتلال الإسرائيلي مستمرون في إطلاق تصريحاتهم العنصرية، والمنادية بالتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني دون اكتراث بمجتمع دولي أو محاسبة قضائية.

وأشارت حماس عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، إلى تصريح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، الذي أكد الاستمرار في إكراه الفلسطينيين على التهجير من أرضهم في غزة، عبر استمرار العدوان الهمجي.

وطالبت حركة حماس من المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في إدانة هذه التصريحات العدوانية التحريضية، ومحاسبتهم عليها وعلى جرائمهم المتواصلة وفي مقدمتها الإبادة الجماعية.

 

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وزير الاتصالات الإسرائيلي يحرض ضد "هآرتس" لاتخاذها خطًا يضر بأهداف الحرب على غزة

وفي وقت سابق اقترح وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلية شلومو كارهي، قرارًا حكوميًا لوقف أي إعلانات حكومية أو اشتراكات أو أي اتصال تجاري آخر مع صحيفة هآرتس اليومية، بسبب ما وصفه بـ"الدعاية الانهزامية والكاذبة" للصحيفة اليسارية ضد دولة إسرائيل أثناء الحرب.

وأضاف وزير الاتصالات الإسرائيلي منذ بداية الحرب، "تلقى مكتبي العديد من الشكاوى بأن صحيفة هآرتس اتخذت خطًا ضارًا يقوض أهداف الحرب ويضعف الجهد العسكري والقدرة على الصمود المجتمعي"، مشيرًا إلى أن بعض مقالات صحيفة هآرتس ربما تكون قد تجاوزت العتبة الجنائية، ويقول إنه متأكد من أن هذا سيتم فحصه من قِبل السلطات المختصة.

وقاد شلومو كارهي حملة لتمرير لوائح حكومية طارئة تسمح لوزارته بإغلاق البث الإخباري الأجنبي الذي يعتبر ضارًا بالأمن القومي ويسبب التحريض، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن مسودته الأولية للوائح شملت وسائل الإعلام المحلية أيضًا.

حماس العنصرية الشعب الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلية وزارة الاتصالات الإسرائيلية الحرب شلومو كارهي

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