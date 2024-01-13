السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انطلاق التصويت لانتخاب رئيس إدارة تايوان وأعضاء المجلس التشريعي

تايوان
تايوان

بدأ سكان تايوان التصويت لانتخاب رئيس إدارة الجزيرة وأعضاء المجلس التشريعي.

وقالت لجنة الانتخابات، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، وفي هذا العام سيتمكن من المشاركة في التصويت 19.5 مليون من سكان تايوان البالغ عددهم 23.4 مليون نسمة، أي كل من تجاوز عمره سن العشرين.

وسيستمر التصويت ثماني ساعات، وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، ووفقا للتشريعات الحالية، يحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل 10 أيام من الانتخابات، وكذلك إجراء استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز التصويت.

وسيستلم كل ناخب، ثلاث بطاقات اقتراع: اختيار رئيس الإدارة ونائبه، والتصويت للمرشحين لمنصب النواب البرلمانيين في الدائرة الإقليمية، والتصويت على القوائم الحزبية، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في المساء، ويتم تحديد الفائز بأغلبية بسيطة من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية في هذه الانتخابات.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الإدارة: لاي تشينغ -تي البالغ من العمر 64 عاما من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، وهو يو البالغ من العمر 66 عاما من حزب الكومينتانج المعارض، وكي وين زي البالغ من العمر 64 عاما من حزب شعب تايوان الوسطي، ويعتبر لاي تشينغ -تي المرشح الأوفر حظا في السباق الانتخابي، وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، ولكن سلطات الصين.

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وزارة الخارجية الصينية

وفي وقت سابق دعت الصين، الولايات المتحدة إلى "الامتناع عن التدخل" في الانتخابات في تايوان، مشددة على أنها "تعارض بقوة" الزيارات الرسمية بين الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي والولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الخميس، إن واشنطن يجب أن "تمتنع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية-الأميركية

وزير الخارجية التايواني

بالمقابل، دعا وزير الخارجية التايواني جوزف وو الصين، إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت في تايوان التي تعتبرها بكين إقليميا تابعا لها.

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