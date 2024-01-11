الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأذري يكشف تفاصيل جديدة لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا

الرئيس الأذري إلهام
الرئيس الأذري إلهام علييف

كشف الرئيس الأذري إلهام علييف، عن الشروط الأساسية لتوقيع معاهدة سلام مع أرمينيا، وصرح أن توقيع معاهدة السلام يجب أن توقع في شكل ثنائي، وإذا أراد أحد المساعدة، فلا مانع لدينا من ذلك أيضا، ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون هذه المساعدة إلزامية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأذرية "أذرتاج"

وتابع "علييف"، لسنا بحاجة إلى أي طرف ضامن فيها، إذ ستوقع بين دولتين ذات سيادة.

وأوضح الرئيس الأذري ، أن أحداث 23 أبريل تاريخ مهم جدا، حيث حققنا السيطرة على جميع خطوط الحدود الأذري، وأظهرنا مرة أخرى أننا نحن أصحاب هذه الأراضي.

 العمليات العسكرية أدت إلى سيطرتنا على ضاب ومرتفعات استراتيجية في منطقة قراباغ

وتابع أن العمليات العسكرية في أراضي  فروخ وساري بابا وقيرخ قيز وقصاص  أدت إلى سيطرة الجيش الأذربيجاني على هضاب ومرتفعات استراتيجية في منطقة قراباغ كانت خارج سيطرة الجيش آنذاك، موضحا أن تلك العمليات لم تكن عشوائية بل كانت عمليات مستهدفة.

 

txt

"القاهرة الإخبارية": وصول وفد أرمن ناجورنو كاراباخ إلى "فيلاخ" لإجراء محادثات بأذربيجان

أهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة

وفي وقت سابق، أكد الرئيس إلهام علييف، في حديثه، أهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع انعقادها في السابع من فبراير المقبل، كونها أول انتخابات ستجرى في كل أنحاء أذربيجان منذ الاستقلال.

وكانت أرمينيا، قد أعلنت قبل يومين عن اتفاق مع جارتها أذربيجان لعقد اجتماع، في نهاية يناير الجاري، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن أرمينيا وأذربيجان كانتا على خلاف حول إقليم ناغورني قره باغ، قبل أن تعلن سلطات باكو في 19 سبتمبر الماضي السيطرة عليه وضمه إلى أراضيها.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين، الأولى في تسعينيات القرن الماضي والثانية في 2020، وكان السبب في كلا هذين النزاعين هو السيطرة على جيب ناغورني قره باغ الذي استعادته قوات باكو أخيرًا في سبتمبر الفائت.

وفي ديسمبر، أجرت الدولتان عملية تبادل سجناء اعتُبرت بمثابة اختراق دبلوماسي وأحيت الآمال بإمكان إبرام اتفاق سلام.

 

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أرمينيا أهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة الحدود

مواد متعلقة

"لبنان" يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

هيئة التجارة البحرية البريطانية: إيرانيون يحتجزون ناقلة نفط شرق سلطنة عمان

"حماس": تصريحات الاحتلال المنادية بالتطهير العرقى ضد شعبنا تستدعى محاسبة دولية

"حماس" تصف قرارًا لمجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر بازدواجية المعايير

الخارجية الفلسطينية: آن أوان الانتصار للعدالة الدولية.. ونطالب بدعم خطوة جنوب إفريقيا

وزير العدل بجنوب إفريقيا: العنف فى فلسطين لم يبدأ فى 7 أكتوبر 

زيارة مرتقبة لوزير خارجية الصين إلى مصر وتونس خلال الأسبوع الجارى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

"النقض" تؤيد إعدام "سفاح الجيزة"

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟