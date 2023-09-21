الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول وفد أرمن ناجورنو كاراباخ إلى "فيلاخ" لإجراء محادثات بأذربيجان

الرئاسة الأذرية
الرئاسة الأذرية

أعلنت الرئاسة الأذرية، عن أن وفدًا من أرمن ناجورنو كاراباخ، وصل إلى مدينة فيلاخ بأذربيجان؛ لإجراء محادثات، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، عن تدمير محطة الرادار P-18 التابعة للقوات المسلحة الأرمنية في إقليم قره باغ الجبلي.

تدمير محطة رادار

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته قناة "القاهرة الإخبارية": "القوات الأذرية دمرت بضربة ناجحة محطة رادار من طراز P-18 تابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأرمنية داخل الأراضي الأذربيجانية في محيط منطقة خوجافند، حيث تنتشر وحدة حفظ السلام الروسية مؤقتًا".

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأرمنية أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيًا، بعد إطلاق باكو عمليتها العسكرية.

تُجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيجل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت الإثنين في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.

الرئاسة الأذرية أذربيجان كاراباخ ناجورنو ناجورنو كاراباخ مدينة يفلاخ بأذربيجان

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