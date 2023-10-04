رئيس وزراء أرمينيا: مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع رئيس أذربيجان

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الاربعاء، عن استعداده لتوقيع اتفاق سلام مع رئيس أذربيجان، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وفي السياق ذاته، رفض الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اجتماعا يستضيفه الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان كان مقررا هذا الأسبوع بسبب الدعم الأوروبي ليريفان، حسبما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقبل أسبوعين، شن علييف هجوماً استمر يوماً واحداً شهد استعادة بلاده السيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية الموالية للأرمن.

وكان من المقرر أن تجمع المحادثات زعيمي الخصمين اللدودين في القوقاز على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، بوساطة فرنسا وألمانيا والمجلس الأوروبي.

وقال مسؤول حكومي أذربيجاني لوكالة فرانس برس إن "أذربيجان لا ترى ضرورة للمشاركة في المفاوضات بهذا الشكل".

وقال المسؤول، إن “علييف” لن يحضر بسبب "تصريحات مسؤولين فرنسيين مؤيدة للأرمن... وتصريحات حول توريد أسلحة وذخائر (إلى يريفان) بشأن التعاون العسكري".

تسليم معدات عسكرية

وفي غصون ذلك، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، خلال زيارة لأرمينيا الثلاثاء، إن باريس وافقت على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المسؤول أن قرار علييف جاء أيضا بسبب "الاتهامات التي وجهها أمس رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل".

وأشار إلى "أجواء مناهضة لأذربيجان" وقال إن باكو أرادت أن يعقد الاجتماع في تركيا، حليفتها. وأشادت أنقرة بالهجوم الأذربيجاني الذي استمر يوما واحدا، وانتقد ميشيل – الذي توسط في عدة اجتماعات بين الخصمين في السنوات الأخيرة – هجوم باكو في ناغورنو كاراباخ.