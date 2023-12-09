الخارجية: نرحب بإعلان أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة لتوقيع اتفاقية للسلام
أعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عن إعلان أرمينيا وأذربيجان تبني إجراءات لبناء الثقة وصولًا لاتفاق سلام.
وقال السفير أحمد أبوزيد: "نرحب بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين".
وتابع، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تثمن مصر كل الجهود التى بُذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة، سعيًا لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وبما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين".