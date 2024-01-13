السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تظاهرة فى نيويورك تضامنا مع غزة واليمن ضد الضربات الإسرائيلية الأمريكية

تظاهرات في الولايات
تظاهرات في الولايات المتحدة

نظم مئات المتظاهرين في نيويورك بالولايات المتحدة مظاهرات متزامنة دعما لفلسطين واليمن

 

وتصدرت الأحداث اليمنية يوم أمس قائمة الأخبار الدولية، وصرح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف أنه بعد الهجوم على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

 

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقارب الـ100 يوم، باشرت واشنطن ولندن فجر يوم أمس الجمعة توجيه ضربات عسكرية على مواقع في اليمن.

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة أفضل طريقة لتجنب التصعيد الإقليمى

هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على اليمن

في حين أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هجوم الولايات المتحدة وحلفائها على اليمن دون تفويض من الأمم المتحدة.

 

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار.

 

وقال جريفيث في إفادة لمجلس الأمن الدولي إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها... أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب.

 

وعقد مجلس الأمن الدولي،  مساء الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

 

وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القسري لأبناء شعبنا في غزة.

 

وكان المجلس عقد الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب من دولة مالطا، لمناقشة تنفيذ القرار 2712 الذي صدر في نوفمبر الماضي ويدعو إلى وقف مؤقت وممرات إنسانية عاجلة وممتدة" في جميع أنحاء غزة لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية للناس.

 

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة  الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 شهداء و60005 مصابين منذ 7 اكتوبر العام الماضي.

المتظاهرين اليمن فلسطين الولايات المتحدة روسيا المجتمع الدولي

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