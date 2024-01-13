بعد التطورات الأخيرة.. الاتحاد الأوروبى يطالب الحوثيين بتجنب التصعيد

أصدر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، بيانا بشأن الهجمات التي شنتها القوات البريطانية والأمريكية فجر أمس ضد قوات الحوثي في اليمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وطالب الحوثيين بتجنب التصعيد.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوات الحوثي اليمنية، في وقت سابق أمس الجمعة، بأنها جماعة إرهابية بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية، عشرات الضربات الجوية في أنحاء اليمن خلال الليل.