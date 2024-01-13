السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 4 فلسطينيين فى اشتباكات مع الجيش الإسرائيلى ببلدة عزون

اشتباكات بين الاحتلال
اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية

أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية بعشرات الآليات العسكرية والوحدات الخاصة وسط إطلاق نار متواصل.

 

وأفاد مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة عزون من المحاور الشرقية للبلدة بعشرات الآليات العسكرية، حيث قامت بإطلاق النار تجاه الشبّان الفلسطينيين الذين واجهوا الاقتحام بالحجارة والزجاجات الحارقة "المولوتوف".

 

وأضاف أن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي المتمركز في الجهة الشرقية للبلدة، بالإضافة إلى استهداف الآليات العسكرية بالقنابل اليدوية واشتعال النيران في أحد الآليات.

 

وبين أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات جديدة لاقتحام البلدة من المحور الشمالي ووضع حواجز عسكرية على الطرق المؤدية لها.

الأكثر قراءة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

عاجل.. تركيا تعلن سقوط 5 جنود فى اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق

تقرير يكشف التلاعب بالانتخابات الأمريكية لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا