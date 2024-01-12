الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مسمار في نعش إسرائيل".. الباز يكشف مفاجأة عن سبب ادعاءات الاحتلال ضد مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الادعاءات التي زعمتها إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية، ليس فقط بهدف التنصل من جريمة شنعاء، وإنما محاولة للانتقام من مصر، بسبب الدعم الذي قدمته مصر لجنوب إفريقيا فيما يتعلق بالأدلة على الإبادة الجماعية من صور وتسجيلات وشهادات شهود ودعم قانوني.

وأضاف الباز، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تقف منذ اللحظة الأولى إلى جانب الحق الفلسطيني، وإسرائيل تريد تنتقم من مصر مقابل هذا الدعم.

ولفت إلى أن خبراء سياسيين وعسكريين يرون أن الحرب الدائرة الآن هي مسمار كبير في نعش إسرائيل، هذا الكيان لأول مرة يكون في حرب ومواجهة مع الفلسطينيين أنفسهم، وهذه المواجهة لم تؤد إلى وضع إسرائيل في مأزق فقط، وإنما أدت إلى تعقيد وتشابك الأزمة.

وأردف: "إسرائيل تترنح سياسيا وعسكريا وعلى مستوى علاقاتها في المنطقة وعلى المستوى العالمي، وإن كان على المجتمع الدولي أن يقوم بشيء، هو أن يقر بحق الفلسطينيين، ويمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها، ووقف إطلاق النار ويحصل الفلسطينيون على حقهمم، لأنه بدأ الخيط يكر في تدهور الكيان الاستيطاني المتوحش، وجريمة الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل تهمة ثابتة وموثقة ويعلمها الجميع".

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