الباز: العالم كله شهد وحشية إسرائيل على الهواء واتهامها لمصر "خزعبلات"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما فعلته إسرائيل في ردها على اتهامات جنوب إفريقيا، لها أمام محكمة العدل الدولية كان متوقعًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم كله رأى ما فعله الكيان الإسرائيلي على الهواء، ولم يكن العالم بحاجة إلى أدلة على وحشية إسرائيل وقيامها بحرب إبادة جماعية، وكان المتوقع طبقًا لخبراء قانونيين أن إسرائيل تلجأ للإنكار، وأنها تزعم أنها تواجه جماعة إرهابية وأنها لا تحارب الفلسطينيين، بالإضافة للتوقع أنها ستلقي باتهام على أطراف أخرى، ولم تجد إلا مصر تتهمها أنها عطلت دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر معبر رفح.

وأشار إلى أن الرد على الخزعبلات الإسرائيلية لا يحتاج إلى دليل، فالعالم شهد الأحداث على الهواء مباشرة، مردفًا: "ماذا ستقول إسرائيل للمسئولين الدوليين، والأمين العام للأمم المتحدة الذي جاء ووقف أمام المعبر وناشد إسرائيل أن تأخذ خطوة للأمام".

وأردف: "مصر تقوم بدور كبير في تجميع المساعدات والضغط لإدخالها، مصر رفضت إخراج الرعايا الأجانب إلا إذا سهلت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة".