الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة تكشف هدف أمريكا الحقيقي من هجومها العسكري على مواقع في اليمن

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشفت إيرينا تسوكرمان  الخبيرة في الشؤون الدولية، الهدف الحقيقي لأمريكا وبريطانيا  من وراء تنفيذ هجوم عسكري ضد مواقع للحوثيين في اليمن.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الهدف المعلن هو تأمين الملاحة ومنع الحوثيين من شن المزيد من الهجمات في البحر الأحمر، إلا أن الغرض الأساسي من الهجوم العسكري توجيه رسالة لإيران التي تنخرط في هذه العمليات.

ولفتت إلى أن تقويض قدرات الحوثيين ومنعهم من تقديم فعالية قتالية في المنطقة، هو الغرض الثانوي، وليس الأساسي، بينما الهدف الأساسي هو الرد على إيران، التي لديها أغراض وطموحات سياسية في المنطقة.

وأردفت: "الحوثيون يقومون بتنسيق قوي مع إيران".

من ناحيته، قال الإعلامي خالد عاشور، إن الهدف المعلن تأمين الملاحة، رغم أن السفن البريطانية والأمريكية لم تكونا طرفين في استهدافات الحوثيين، وردت تسوكرمان، بأن الكثير من السفن التجارية الإسرائيلية حجبت، ومنها سفن كثيرة تابعة للولايات المتحدة وبريطانية.

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