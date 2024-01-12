عاجل.. مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل وكل مسئوليها كانوا يعلنون ويتفاخرون بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الوقود.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية: "المفارقة أن إسرائيل كانت تعلن وتدعو كل مسئوليها لحصار غزة ومنع المساعدت؛ باعتباره أمرا مشروعا، لكن هذه جريمة حرب، تفاخرت إسرائيل بها قبل أن تذهب لمحكمة العدل الدولية، أما وقد ذهبت إلى المحكمة تحاول إسرائيل أن تجعل المتهم شخصا آخر، أو دولة أخرى".

رئيس هيئة الاستعلامات يثبت بالدليل محاصرة إسرائيل لقطاع غزة

ولفت إلى أن إسرائيل لا يمكنها التملص من هذه الجريمة بإلقائها التهمة على مصر، لأن هناك 6 معابر أخرى غير معبري رفح وصلاح الدين، اللذين يطلان على مصر، والمعابر الستة كلها من الجانب الإسرائيلي، وهي الشريان الرئيسي للتجارة، وكانت تربح منها إسرائيل 300 مليون دولار، فإذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر تغلق معبر رفح، لماذا لا تفتح معابرها؟ فالفلسطينيون يدفعون ثمن كل حبة أرز تدخل إليهم من تلك المعابر، وتحقيقا لمصالح التجار اليهود كان على إسرائيل تفتح المعابر الأخرى.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري

وأردف: "أما فيما يتعلق بمعبر رفح، وما زعمته إسرائيل، فهو مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، أما على الجانب الفلسطيني فوفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها جيش إسرائيلي يتحكم في دخول أي شىء من معبر رفح المصري، وهو أمر في يد سلطات الاحتلال".