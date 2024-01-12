الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود مسلم: مصر لديها خبرة كبيرة مع الأكاذيب الإسرائيلية التي اعتدناها عبر التاريخ

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، إن إسرائيل تروج رواية كاذبة بشأن منع مصر دخول المساعدات لغزة، وهذا الكذب الإسرائيلي اعتدناه عبر التاريخ في جميع حروب إسرائيل، ولا يصدق الرواية الإسرائيلية إلا كل منحاز لها.

وأضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تناقض نفسها، مردفا: "كيف نقرأ تهديدات نتنياهو ووزراء الحكومة الإسرائيلية وتأكيدهم منع دخول الوقود والمساعدات، وأن اتفاقية الهدن كان من ضمن بنودها توفير دخول المساعدات وفتح المعابر، فلو كانت تدخل بدون موافقة إسرائيلية لماذا تضمنتها الهدن؟".

ولفت إلى أن جميع كبار المسئولين الدوليين جاءوا إلى رفح ولم يدخل أحد إلى الناحية الأخرى لأنه يعلم تمامًا أن الناحية الأخرى تسيطر عليها إسرائيل وهي غير مستقرة أمنيا، لولا أن  مصر مهدت الطرق من الناحية الأخرى بعدما هدمتها إسرائيل كانت ستكون هناك مشكلة كبيرة في دخول المساعدات.

محمود مسلم: إسرائيل لديها 6 معابر مع غزة فلماذا أوقفت التجارة؟

وأشار إلى أن إسرائيل لديها 6 معابر مع غزة فلماذا أوقفت التجارة؟ مردفا: "إسرائيل تمارس أكبر عملية إبادة للشعب الفلسطيني، وتسايرها بالكذب، بداية من محاولة ربطها بين حماس وداعش، ثم الربط بين أحداث 7 أكتوبر وأحداث 11 سبتمبر، ومؤخرا محاولة  السيطرة على محور فيلادلفيا، وزعمها أنه لمنع دخول الأسلحة إلى حماس، وهي أكذوبة اخرى وتعلم أن مصر لا تهرب أسلحة إلى حماس.

وتابع: "إسرائيل لا تكف عن الأكاذيب، وعندما تجد نفسها أمام محكمة العدل الدولية، والعالم كله يشهد ما ترتكبه إسرائيل، مصر ضغطت كثيرًا لدخول المساعدات وتكفلت بدخول المساعدات، والاتهامات الإسرائيلية شرف لمصر، إن دلت تدل على الموقف الواضح والشريف لمصر في مساندة القضية الفلسطينية، كل من زار رفح يعلم أن المعبر مفتوح، والمشكلة أن الجهة الثانية من المعبر تحت الاحتلال، وأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحكم فيها".

وختم: "مصر تطوعت لدخول المساعدات، لماذا تمنع دخولها؟ هي أكذوبة إسرائيلية ومواصلة للكذب الذي ظهر بينا بادعائها أن مستشفى المعمداني ضرب بصاروخ من المقاومة، ومصر لديها خبرة كبيرة مع الأكاذيب الإسرائيلية".

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