ردًا على اغتيال العاروري.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية للمراقبة الجوية كرد أولي

أكد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا كرد أولي على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: تقع قاعدة ميرون للمراقبة الجوية على قمّة جبل الجرمق في شمال فلسطين المحتلة وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة ميرون مركزًا للإدارة والمراقبة والتحّكم الجوّي الوحيد في شمال الكيان الغاصب ولا بديلًا رئيسيًا عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما ميرون شمالًا، والثانية متسبيه رامون جنوبًا.

وأضاف الحزب: قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم، وفي إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخًا من أنواع متعدّدة وأوقعت فيها إصابات مباشرة ومؤكّدة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي وقت سابق أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمرا عاجلا لوزرائه في أعقاب عملية اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت.

وقال ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، إن نتنياهو أمر وزراءه وأعضاء حكومته ومسؤوليها بعدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الاغتيال.

وسبق أن أكّدت حركة حماس، اغتيال نائب مدير مكتبها السياسي صالح العاروري في الانفجار الذي هزّ ضاحية بيروت الجنوبية.

ضاحية بيروت الجنوبية

ووقع انفجار في منطقة الشرقية في ضاحية بيروت الجنوبية، وخلف الانفجار، أضرارا بالغة فيما شوهدت نيران كثيفة مندلعة جراء هذا الاستهداف.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان للحركة: عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة.

وأضاف: عمليات الاغتيال تثبت مجدّدًا فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.