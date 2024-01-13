السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التفاصيل الكاملة لفرقة الاستخبارات الأمريكية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال مسئولون أمريكيون لصحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، أشرفت  على تشكيل فرقة عمل جديدة هدفها جمع معلومات استخباراتية عن مكان وجود المحتجزين الإسرائيليين.

فرقة الاستخبارات الأمريكية

ووفقا للمسئولون الأمريكييون، فان الفرقة الأمريكية استطاعت بالفعل الحصول  على معلومات عن كبار قادة "حماس".

وجاء تشكيل فرقة العمل بناء على أمر من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فور هجوم "حماس" في 7 أكتوبر حيث تم  إرسال مذكرة إلى وكالات المخابرات ووزارة الدفاع، وفقا للتقرير.

ومن مهام الفرقة،  جمع معلومات عن الحالة الجسدية والعقلية للمحتجزين،   وزيادة طلعات المسيرات فوق غزة، واعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة.

ووفقا للفرقة، فانه من المحتمل بشكل كبير، إن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار يختبئ في أعمق أجزاء شبكة الأنفاق التابعة للحركة تحت مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

ووفقا للتقرير فإن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن استهداف أعضاء "حماس" ذوي المستوى المنخفض أمر "مضلل" لأنه "يمكن استبدالهم بسهولة وبسبب المخاطر غير المبررة على المدنيين"، واعتبر هؤلاء المسؤولون أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة قد تؤدي في النهاية إلى تدفق مقاتلين جدد إلى صفوف "حماس".

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القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تستهدف آليات للاحتلال بحى الزيتون فى مدينة غزة

اغتيال العاروري 

وفيما يتعلق باغتيال  نائب رئيس المكتب السياسي السابق لـ"حماس" صالح العاروري  الذي قتل بغارة استهدفته في ضاحية بيروت الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر، قالت الصحييفة: واشنطن لم تقدم معلومات استخباراتية بشأن العاروري ولكن الغارة اعتمدت على معلومات جمعتها إسرائيل حول موقع العاروري.

الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصف أطراف بلدات الناقورة فى جنوب لبنان

هذا وتجدّد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب.

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