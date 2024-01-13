الديموقراطيون اليهود في إدارة بايدن يستجوبون السفير الإسرائيلي في واشنطن بشأن "الوزيران المتطرفان"

كشفت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية: أن مجموعة من النواب اليهود في الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية يضغطون على السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ بشأن التعليقات التحريضية التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان القوميان المتطرفان إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش في اجتماع يوم الخميس.

حرب غزة

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن النواب الديموقراطيون اليهود يرون إن التصريحات والإجراءات التي اتخذها الوزراء اليمينيون المتطرفون، خاصة فيما يتعلق بالحرب في غزة، خلقت توترًا متزايدًا بين إسرائيل والعديد من حلفائها – وخاصة إدارة بايدن والمشرعين الديمقراطيين عامة.

وسبق وقال سموتريتش، وزير المالية، في مقابلة أجريت مؤخرا مع وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين في غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص، إلى بلدان أخرى،

كما أعرب بن جفير، وزير الأمن القومي، عن دعمه لمثل هذه الخطوة، قائلا إنها ستسمح لإسرائيل بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة.

مطالبات بطرد وزراء اليمين المتطرف

وقال النائب جان شاكوفسكي (ديمقراطي من إلينوي) لموقع أكسيوس: إن عدم الموافقة على تعليقات الوزيرين "تم التعبير عنه بالإجماع من قبل الأعضاء - الأكثر تقدمية وأيضًا أولئك الذين كانوا من المؤيدين المتحمسين لإسرائيل"، مضيفًا أن بعض المشرعين قالوا "يجب طردهم."

وقال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) إنه بينما كانت تعليقات الوزيرين هي المحور الأساسي للاجتماع، فقد تم طرح "قائمة كاملة من التصريحات غير الحكيمة لأعضاء الكنيست".

وقال النائب جريج لاندسمان (ديمقراطي من ولاية أوهايو): "لقد ضغطنا علي سفير اسرائيل في واشنطن بشأن مخاوفنا الخطيرة للغاية بشأن تصريحات بعض هؤلاء اليمينيين حول ما سيحدث بعد ذلك في غزة، كجزء من سلسلة من التصريحات البغيضة حقًا".

التصريحات تصعد الحرب

وقال النائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي)، ملخّصًا الحجة التي تم تقديمها: "إن ذلك لا يساعد موقف إسرائيل بأن هذه [الحرب] ليست إبادة جماعية، وهو ما لا أعتقد أنها كذلك". "ما فعله هذان العضوان في مجلس الوزراء هو جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا نحن الذين نؤيد إسرائيل بنسبة 100٪".

جدير بالذكر أن بن جفير وسموتريتش كلاهما قوميان متطرفان ولهما سجل طويل من التصريحات والأفعال العنصرية اليهودية والمعادية للفلسطينيين، ويضغط كلاهما على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفض طلبات إدارة بايدن فيما يتعلق بالحرب في غزة والسلطة الفلسطينية.

وقال ثلاثة مشرعين لموقع أكسيوس إن هرتزوغ أكد أيضًا على أنه يُسمح لبن جفير وسموتريتش بالتحدث بحرية، لكن تصريحاتهما لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة.