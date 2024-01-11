الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل: إسرائيل تفتخر بالتدمير فى قطاع غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قالت عديلة حاسيم، ممثلة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، في دعوى الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، إن "إسرائيل" مستمرة في السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية في غزة.

وتابعت: "خلال الأيام الـ96 الماضية شنت إسرائيل على غزة هجمات تُعدّ الأعنف في التاريخ"، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تجعل الحياة في غزة غير ممكنة.

وقالت: "الإجراءات الإسرائيلية تجعل الحياة في غزة غير ممكنة، وجميع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تتطابق مع جرائم الإبادة الجماعية".

وأضافت: حدة القتل الإسرائيلية جعلت كل المناطق في قطاع غزة غير آمنة، وفي الأسابيع الأولى بعد 7 أكتوبر استخدمت إسرائيل نحو 7000 مقذوف في الأسبوع الواحد.

وقالت: "عدد القتلى المدنيين في غزة يُعدّ الأكبر على مستوى العالم خلال فترة زمنية محدودة، والمعاناة الفلسطينية أمر واقع، ومن المستحيل نفيه، وإن الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم في غزة تعرضوا للقتل أو هم مهددون بالقتل، وطلب إسرائيل بإخلاء المستشفيات يُعدّ من إجراءات الإبادة الجماعية".

 وأضافت: "لا دليل على تحمل إسرائيل مسئولية إعادة إعمار غزة، بل هي تفتخر بعمليات التدمير"، متابعة: "المجاعة منتشرة في صفوف 97% من سكان غزة".

وزير العدل بجنوب إفريقيا: العنف فى فلسطين لم يبدأ فى 7 أكتوبر

وقال وزير العدل بجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، في شكوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، والتي تنظرها محكمة العدل الدولية، إن الدعوى تؤكد رفض جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، قائلًا: "العنف في فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر".

وأضاف أن إسرائيل تتحكم في نقاط العبور من الضفة إلى غزة والعكس، وتفرض حصارًا مطبقًا على القطاع، ورد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود.

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