الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وول ستريت جورنال: صدور أمر من "العدل الدولية" بوقف النار يضع حلفاء إسرائيل بمأزق

غزة
غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الخميس، إن صدور أمر مؤقت من محكمة العدل الدولية بوقف النار في غزة سيضع حلفاء "إسرائيل" وخاصة واشنطن في مأزق.

رد إسرائيل على هجمات حماس ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية

وقالت الصحيفة: لقد بدأت محكمة العدل الدولية تستمع إلى الحجج القائلة إن رد إسرائيل على هجمات حماس ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، وبدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع، اليوم الخميس، بشأن اتهام جنوب إفريقيا بارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل.

 واعتبرت الصحيفة أن الرد العسكري للاحتلال على هجمات حماس التي تنطلق من غزة ينتهك المعاهدة الدولية التي تمت صياغتها في أعقاب الإبادة المنهجية التي قامت بها ألمانيا النازية لستة ملايين يهودي.

وقالت "وول ستريت جورنال":  لقد صدقت أكثر من 150 دولة على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تسمح لأي دولة بتقديم شكوى ضد دولة أخرى تعتقد أنها ترتكب جريمة إبادة جماعية، حتى لو لم تكن لها صلة مباشرة بالنزاع، كما في حالة جنوب إفريقيا. 

مظاهرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تأييدًا لفلسطين
 

فيما يتظاهر المئات الآن أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، تأييدًا لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأعرب المتظاهرون عن تأييدهم للفلسطينيين، وطالبوا وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني بوقف إطلاق النار في غزة، حسب وكالة فرانس برس.

وتجرى الآن في لاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية- أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة- للاستماع في طلب جنوب إفريقيا بمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

 

حرب غزة جزء من قمع الاحتلال المستمر منذ عقود ضد الفلسطينيين

 

وفي الجلسة الافتتاحية، أبلغت جنوب إفريقيا قضاة المحكمة بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وناشدت المحكمة أن تأمر إسرائيل على وجه السرعة بوقف الإبادة الجماعية وعمليتها العسكرية. 

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن "الحرب الأخيرة في غزة هي جزء من القمع الإسرائيلي المستمر منذ عقود للفلسطينيين".

ونفت إسرائيل بشدة الاتهام، حتى قبل المرافعات الافتتاحية في محكمة الأمم المتحدة في لاهاي.

 

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