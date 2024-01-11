الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون إسرائيليون: "العدل الدولية" قد تصدر أوامر قضائية ضد تل أبيب

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

تواجه إسرائيل، اليوم الخميس، اتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" خلال حربها ضد حماس في  غزة.

بدء الدعوى التي عرضتها جنوب إفريقيا اليوم

وقدمت جنوب إفريقيا نداءً عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على "التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية في غزة، وسيتقابل المسئولون من كلا البلدين وجهًا لوجه في قاعة العدل الكبرى في قصر السلام في لاهاي، وهو عالم بعيد عن الدمار الذي شهدته إسرائيل وغزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل

 وصرح مسئولون في وزارة العدل الإسرائيلية، لصحيفة "هآرتس"، بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.

ونقلت الصحيفة عن حقوقيين لم تذكر أسماءهم أن هذه الأوامر يمكن أن تشمل مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، أو تشكيل لجنة تحقيق أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.

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نتنياهو: ليست لدينا نية لاحتلال قطاع غزة بشكل دائم أو تهجير سكانه

 

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