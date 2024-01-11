الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لمواصلة جهود تهدئة التوترات على الحدود.. كبير مستشارى بايدن يزور بيروت اليوم

عاموس هوكستين
عاموس هوكستين

قال البيت الأبيض إنه من المتوقع أن يزور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن عاموس هوكستين، بيروت اليوم الخميس، لمواصلة الجهود لتهدئة التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع تصاعد المناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

 نافذة زمنية قصيرة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله

ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، فقد  أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسئولين "هوكستين" في تل أبيب الأسبوع الماضي أنه لا توجد سوى نافذة زمنية قصيرة لإيجاد حل دبلوماسي يمنع حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وبعد وقت قصير من بدء الحرب في غزة، بدأ حزب الله بمهاجمة المواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود وإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على الأجزاء الشمالية من إسرائيل. وردت إسرائيل بغارات جوية ونيران مدفعية.

وأجلت إسرائيل عشرات الآلاف من المدنيين من القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي، مع مخاوف من أن تقوم قوات الرضوان التابعة لحزب الله بهجوم مثل هجوم حماس في 7 أكتوبر.

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 صفقة دبلوماسية 


ووفقًا لموقع "أكسيوس"، فقد قالت الحكومة الإسرائيلية علانية إن الوضع على طول الحدود يجب أن يتغير - من خلال حل دبلوماسي أو عمل عسكري - قبل أن تسمح للمواطنين الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم. 

وتريد إسرائيل أن يتم دفع قوات حزب الله إلى مسافة 6 أميال تقريبًا من الحدود كجزء من صفقة دبلوماسية، كما أفاد موقع أكسيوس سابقًا.

 ويوم الإثنين، تصاعد الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل أكبر بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل القائد الميداني الكبير لحزب الله وسام الطويل، الذي كان يقود قوة الرضوان النخبوية التابعة للجماعة.

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لقاء نجيب ميقاتي 

 ووفقًا للموقع الأمريكي، من المتوقع أن يلتقي "هوكستين" مع رئيس الوزراء اللبناني بالوكالة نجيب ميقاتي وغيره من كبار المسئولين الحكوميين والعسكريين اللبنانيين، لدفع المناقشات حول كيفية التوصل إلى تفاهمات من شأنها استعادة الهدوء على طول الحدود.

 خفض شدة العمليات في غزة سيساعد على تهدئة الوضع في لبنان

وقال 3 مسئولين إسرائيليين، إن "هوكستين" أكد خلال محادثاته في تل أبيب أنه بمجرد انتقال الجيش الإسرائيلي بشكل كامل إلى عمليات منخفضة الشدة في غزة، فإن ذلك سيساعد على تهدئة الوضع في لبنان، واقترح أيضًا أن تصدر إسرائيل بيانًا عامًا تعلن فيه المرحلة الانتقالية.

وقال المسئولون الإسرائيليون، إن هوكستين أبلغ نتنياهو أنه بمجرد توقف المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، فإنه يريد بدء مفاوضات غير مباشرة على الحدود البرية، على غرار المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق على الحدود البحرية العام الماضي، وقال المسئولون إن إسرائيل لا تمانع في إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية مع لبنان.

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