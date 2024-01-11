الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جون أفريك: مصر لعبت دورًا رئيسيًا لصالح هدنة إنسانية فى غزة

بلينكن
بلينكن

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل القاهرة منذ قليل، سوف يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المجلة الفرنسية: إن الحرب في غزة ستكون على جدول أعمال الاجتماع، الذي سيعقد في القاهرة اليوم الخميس بين بلينكن والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث لعبت مصر دورًا رئيسيًا لصالح هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر.

عاجل.. تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

هذا وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مطالب جنوب إفريقيا في شكوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

الحرب في غزة 

وقالت لوموند إن جلسات الاستماع ستعقد اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وتطالب جنوب إفريقيا فيها بوقف الهجمات ضد قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقًا للصحيفة فإن الوثيقة أيضًا تطالب "بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية" التي يمكن أن تشكل أعمال إبادة جماعية، وعدم فرض ظروف معيشية قد تؤدي إلى التدمير الجسدي لسكان غزة، ووقف القتل والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة.

مسئولون إسرائيليون: "العدل الدولية" قد تصدر أوامر قضائية ضد تل أبيب

هذا وتواجه إسرائيل، اليوم الخميس، اتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" خلال حربها ضد حماس في غزة.

بدء الدعوى التي عرضتها جنوب إفريقيا اليوم

وقدمت جنوب إفريقيا نداءً عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على "التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية في غزة، وسيتقابل المسئولون من كلا البلدين وجهًا لوجه في قاعة العدل الكبرى في قصر السلام في لاهاي، وهو عالم بعيد عن الدمار الذي شهدته إسرائيل وغزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل

وصرح مسئولون في وزارة العدل الإسرائيلية، لصحيفة "هآرتس"، بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.

جون أفريك مجلة “جون أفريك” الفرنسية أنتوني بلينكن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي السيسي - جمهورية مصر العربية

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