بدء جلسات الاستماع فى لاهاى لقضية اتهام إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين

بدأت جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث تُتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" خلال حربها ضد غزة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وتقدمت جنوب إفريقيا بطلب عاجل إلى المحكمة لإجبار إسرائيل على التعليق الفوري لعملياتها العسكرية في القطاع.

وفي طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية، استندت جنوب إفريقيا في اتهاماتها إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل طوال الحرب والتعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها المسئولون الإسرائيليون فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة وكيفية معاملتهم.

مطالب جنوب إفريقيا في شكوى الإبادة الجماعية

وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مطالب جنوب إفريقيا في شكوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الصحيفة إن جلسات الاستماع ستعقد اليوم الخميس وغدا الجمعة وتطالب جنوب إفريقيا فيها بوقف الهجمات ضد قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقا للصحيفة فإن الوثيقة أيضا تطالب "بالوقف الفوري لجميع الهجمات العسكرية" التي يمكن أن تشكل أعمال إبادة جماعية، وعدم فرض ظروف معيشية قد تؤدي إلى التدمير الجسدي لسكان غزة، ووقف القتل والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة.

مسؤولون إسرائيليون: "العدل الدولية" قد تصدر أوامر قضائية ضد تل أبيب

وتواجه إسرائيل، اليوم الخميس، اتهامات أمام المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" خلال حربها ضد حماس في غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا نداءً عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على "التعليق الفوري" لعملياتها العسكرية في غزة، وسيتقابل المسئولون من كلا البلدين وجهًا لوجه في قاعة العدل الكبرى في قصر السلام في لاهاي، وهو عالم بعيد عن الدمار الذي شهدته إسرائيل وغزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل

وصرح مسئولون في وزارة العدل الإسرائيلية، لصحيفة "هآرتس"، بأنهم يعتقدون أن محكمة العدل الدولية يمكنها إصدار أوامر قضائية ضد إسرائيل، لكنها لن تأمر بوقف القتال في غزة.