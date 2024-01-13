عاجل| وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

حذرت شبكة دويتش فيله الألمانية من تزايد التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وسط شكوك ومخاوف من عدم قدرة الفلسطينيين على العودة لمنازلهم في غزة، لاسيما وحكومة الاحتلال تري مستقبل غزة دون معظم سكانها الفلسطينيين.

مستقبل غزة

وقالت الشبكة الألمانية، في تقريرها: إن الساسة الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، يتصورون مستقبل غزة دون معظم سكانها الفلسطينيين. إنهم يريدون أن يسكن المنطقة مستوطنون إسرائيليون جدد.

وقال سموتريتش، في مقابلة حديثة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "ما يجب القيام به في غزة هو تشجيع الهجرة. وإذا كان هناك 100 ألف أو 200 ألف عربي في غزة وليس مليوني عربي، فإن النقاش برمته في اليوم التالي سيبدو مختلفًا تمامًا".

وفي تصريحات منفصلة، دعا بن غفير أيضًا إلى الهجرة "الطوعية" لمئات الآلاف من الأشخاص من قطاع غزة. وأعرب أعضاء آخرون في مجلس الوزراء عن أفكار مماثلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مفاوضات مع دول ثالثة قد تكون مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشا، وقد رفضت الدول الثلاث هذه التقارير، ووصفتها بأنها غير صحيحة. وقال باتريك مويايا، المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه "لم يكن هناك أي شكل من أشكال التفاوض أو المناقشة أو المبادرة بين كينشاسا وإسرائيل بشأن استقبال المهاجرين الفلسطينيين على الأراضي الكونغولية".

تزايد التحريض ضد الفلسطينيين

وقالت الشبكة الألمانية: لقد رفض وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخطط الاستيطانية لشركائه في الائتلاف اليميني، وقال: "لن يكون هناك وجود لمدني [إسرائيلي] في غزة"، وفقًا لخطة تتضمن تفاصيل بعض جوانب غزة ما بعد الحرب، والتي قدمها قبل أسبوع.

ووفقًا للخطة، التي لا يزال يتعين عليها أن تصبح سياسة رسمية، ستحكم غزة كيانات فلسطينية غير محددة، في حين ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية، وسحبت إسرائيل مستوطناتها من قطاع غزة في عام 2005، لكنها سيطرت على الحدود البرية والبحرية، وكذلك المجال الجوي.

وقبل جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية ضد إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل "ليست لديها نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".

ويعتبر شركاء الائتلاف القوميون المتطرفون مهمين للحفاظ على ائتلاف نتنياهو. ومع ذلك، فإن تأثيرهم على القرارات الاستراتيجية أمر مشكوك فيه، وفقًا لبعض المحللين الإسرائيليين.

إدانة لتصريحات حكومة الاحتلال

وقال أودي سومر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب وزميل الأبحاث في جامعة جون جون: "ربما تعتمد إسرائيل على الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى، وهذا ينطبق على الدعم الدبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك على الأمن القومي لإسرائيل"، ولكن تصريحات وزراء حكومة نتنياهو المتطرفة متهورة.

وقالت الشبكة الألمانية: "لقد أعرب سياسيون وباحثون إسرائيليون عن انتقاداتهم لمشاعر التحريض المتزايدة ضد الفلسطينيين في غزة من قبل بعض الشخصيات العامة والصحفيين والبرلمانيين".

والآن هناك قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حملتها الحالية في غزة، وتم تضمين التصريحات المثيرة للجدل للمسئولين والسياسيين الإسرائيليين في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية.

مصر ترفض التهجير

وقالت "دويتش فيله" إن هذه التصريحات تأتي وسط رفض عربي ومصري للهجرة القسرية للفلسطينيين، وسبق وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص أن بلاده ليست لديها خطط لتوطين الفلسطينيين في منطقة سيناء المصرية المجاورة.