موظفون في الإدارة الأمريكية يخططون للاضراب عن العمل الثلاثاء احتجاجا على سياسة بايدن تجاه غزة

يخطط موظفو الحكومة الأمريكية للإضراب والتوقف عن العمل بسبب سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن في غزة التي تشهد حرب ابادة جماعية وسط توقعات بانضمام المئات من الموظفين من 22 وكالة فيدرالية أمريكية.

حرب غزة

وقال موقع المونيتور الأمريكي، يخطط الموظفون الفيدراليون الأمريكيون في ما يقرب من عشرين وكالة للتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادن احتجاجًا على تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة، وفقًا لمنظمي جهود المعارضة الذين تحدثوا إلى المونيتور.

وتتكون المجموعة – التي تطلق على نفسها اسم الفيدراليون المتحدون من أجل السلام – من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيحتفلون بـ “يوم حداد” بمناسبة مرور 100 يوم على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويقول المنظمون، الذين اختاروا عدم الكشف عن هويتهم: إنهم يتوقعون انضمام "مئات" الآخرين بسهولة إلى الاضراب بعد تعهد عدد من الموظفين في 22 وكالة فيدرالية بالانضمام.

وبحسب القائمة التي حصل عليها "المونيتور"، فإن الموظفين المقررين للاضراب ينتمون الى المكتب التنفيذي للرئيس الامريكي، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ومختبر الأبحاث البحرية.

ومن المتوقع أن ينضم آخرون إلى العمل الاحتجاجي لوكالات من بينها إدارة الغذاء والدواء، وخدمة المتنزهات الوطنية، وإدارة الطيران الفيدرالية، ووكالة حماية البيئة.

غضب بين الأمريكيين بسبب غزة

وقال المونيتور: يعكس الانسحاب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في غزة: إن أكثر من 23 ألف شخص لقوا حتفهم خلال ثلاثة أشهر، معظمهم من المدنيين، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 85% من السكان – حوالي 1.9 مليون فلسطيني – قد نزحوا.

وقال أحد منظمي الإضراب للمونيتور: إن مبادرتهم “نبعت من رغبة جماعية في بذل كل ما في وسعنا للتأثير على سياسة إدارة بايدن بشأن هذه القضية”.

الخلافات تزداد في إدارة بايدن

وبرزت الخلافات الداخلية حول سياسة الإدارة إلى العلن مع بدء الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في معركتها ضد غزة.

وتمت صياغة عدد من الرسائل التي تنتقد سياسة الإدارة من خلال "قناة المعارضة" الخاصة بوزارة الخارجية، والتي تم إنشاؤها خلال حرب فيتنام، كما كتب موظفون مجهولون من حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن رسالة مفتوحة يحذرون فيها من أن سياسته بشأن غزة قد تكلفه الناخبين.

وقد استقال مسؤولان أميركيان، أحدهما يعمل في مكتب وزارة الخارجية الذي يشرف على عمليات نقل الأسلحة، علنًا احتجاجًا على ذلك. وأشار جوش بول، الذي شغل منصب مدير شؤون الكونجرس والشؤون العامة لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للوزارة، إلى "الدعم الأعمى لجانب واحد" من قبل الإدارة باعتباره من بين أسباب استقالته.

وقال أحد منظمي الإضراب إنهم بدلًا من الاستقالة، شعروا "بالالتزام الأخلاقي والواجب الوطني" للتأثير على التغيير من الداخل. وألقوا باللوم على البيت الأبيض في القرارات السياسية التي يندبونها، بما في ذلك عرقلة قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة ومبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تجاوزت الكونجرس.