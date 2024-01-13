السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماليزيا تطالب ألمانيا باستخدام نفوذها لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

رئيس الوزراء الماليزى
رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم

طالب رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم، ألمانيا باستخدام نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار فى الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وذكرت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أن أنور نقل هذا الموقف إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، خلال زيارتها له فى العاصمة الإدارية بوتراجايا.


وقال رئيس الوزراء الماليزي - فى منشور على حسابه الخاص من مواقع التواصل الاجتماعي - "إن التركيز الرئيس خلال مباحثاتنا كان على فلسطين، حيث كررت بقوة موقف ماليزيا المطالب بكف دول الغرب عن ادعاءاتهم بشأن الاحتلال الإسرائيلى لعدة عقود، إلى جانب العمل على منع مذبحة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وأضاف أن ماليزيا وألمانيا اتفقتا على ضرورة إنفاذ حقوق النساء والفتيات فى التعليم، إلى جانب الإعراب عن مخاوفهما على القضايا الجارية فى ميانمار، مشيرا إلى أن عددًا من الأمور قد دار النقاش عنه وتم التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين على تعزيز الجوانب الاقتصادية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية ومجال التعليم والتدريب التقنى والمهنى (TVET) وتعزيز التفاهم بين الثقافات.

يذكر أن بايربوك والوفد المرافق لها يقومون حاليًا بجولة فى جنوب شرقى آسيا، بما فى ذلك الفلبين وسنغافورة وماليزيا.

وتعد ألمانيا أكبر شريك تجارى بالنسبة لماليزيا بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2000، وفى المقابل أصبحت ماليزيا أكبر شريك تجارى لألمانيا بين الدول الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرقى آسيا (آسيان).

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