السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حزب الله" يعلن قصف موقع إسرائيلى وإصابته بشكل مباشر

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف موقع العاصي الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وإصابته بشكل مباشر.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه مباشرة.

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية، منطقة "طوفا" و"الجدار" في بلدة "ميس_الجبل" "جنوب لبنان.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتي "حولا" و"ميس الجبل" جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم "تلة حمامص" جنوب لبنان بعشرات القذائف، بوتيرة متقطعة، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي أطلق منتصف الليل عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب".

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المناطق الحدودية جنوب لبنان

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

عشرات المواطنين الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أفاد تليفزيون فلسطين باستشهاد 4 مواطنين وفقدان نحو 20 آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة.

واستُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، في اليوم التاسع والتسعين من العدوان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بانتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدًا، فجر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلًا في حي الدرج بمدينة غزة.

ووصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة قصفًا مكثفًا.

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