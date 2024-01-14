الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضريبة العدوان| ارتفاع تكلفة حرب إسرائيل على غزة لـ210 مليارات شيكل

غزة
غزة

قدر بنك إسرائيل المركزي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستنفق حوالي 210 مليارات شيكل على نفقات حرب غزة في الفترة من 2023-2025، حسبما ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير يتناول تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

حرب غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي

 ووفقًا للقناة العبرية، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، استثمرت إسرائيل ما قيمته 24.7 مليار شيكل (6.6 مليار دولار) من أموال الدولة في جوانب مختلفة من المجهود الحربي، بما في ذلك تكاليف الدفاع عبر جميع حدود إسرائيل وتمويل أكثر من 100.000 نازح تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد، بحسب التقرير.

كما تم تخصيص حوالي 930 مليون شيكل جديد لرعاية الصحة العقلية والجسدية لضحايا هجمات حماس، وتضيف القناة الـ12 أن تكلفة إصلاح وإعادة تأهيل المجتمعات المدمرة على طول حدود غزة ستصل إلى حوالي 400 مليون شيكل، وستصل الأضرار في الشمال نتيجة للهجمات عبر الحدود من لبنان إلى حوالي 250 مليون شيكل.

txt

خبير: الحرب على غزة مر عليها 100 يوم.. وإسرائيل لم تحقق أي هدف

انهيار قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بسبب الحرب

كذلك تعرض قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، لصدمة قوية بسبب نقص العمالة ومخاوف التمويل، ما قد يؤدي إلى تباطؤ أوسع في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأكد الصحيفة الأمريكية أن الحرب أضرت الاقتصاد الإسرائيلي، فقد تم استدعاء 350 ألف جندي احتياطي بالجيش، ما تسبب في تعطيل عمل الشركات وذلك وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية، وذلك رغم سحب الجيش عدة آلاف من قواته من غزة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا النشر الضخم لجنود الاحتياط.

وبجانب ذلك تباطأ قطاع البناء، الذي يمثل 14% من الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب نقص العمالة، فقد أكد  ممثل وزارة المالية للجنة الشئون الخارجية بالكنيست أن الحظر على معظم العمال الفلسطينيين يكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 800 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد الفجوة التي خلفها هؤلاء العمال في مجالي البناء والزراعة.

txt

100 يوم على حرب غزة.. آباء وأمهات أصابهم الحزن على استشهاد أولادهم (صور)

إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي غزة حرب غزة الاقتصاد الإسرائيلي بنك إسرائيل المركزي

مواد متعلقة

سويسرا تخصص 102 مليون دولار لدعم غزة وعمليات الهلال الأحمر المصرى بالقطاع

تهديد بإغلاق كامل للوزارات الحكومية.. ميزانية 2024 تثير مخاوف فى مجلس الحرب الإسرائيلى

هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 100 ألف جندى ومدنى طلبوا مساعدة نفسية منذ بدء الحرب

الأمريكيون ينتفضون دفاعًا عن غزة.. متظاهرون من كل الولايات فى مسيرات بواشنطن

المئات من موظفى بايدن يدعمون دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ساندرز لـ بايدن: واشنطن ليست بحاجة لدعم نتنياهو

وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

خارجية أمريكا: تعاون بين واشنطن والدول العربية لإقامة دولة فلسطينية وإعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 ملفات ساخنة فى اجتماع الأهلى بينها القائمة الإفريقية ومصير 5 لاعبين

عاجل.. 200 ألف دولار تفصل نجم الأهلي عن الدوري التركي (خاص)

بعد تصدرها التريند.. أشهر الصور للفنانة صفية العمري التي أثارت بها الجدل

"جيروزاليم بوست" تكشف نوايا نتنياهو الحقيقية في غزة.. ومصر تتعهد بالرد

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

مفاجأة.. المتهم الثاني في رشوة شركة مياه الشرب يعترف أمام المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

9 مفاجآت للمنتخبات.. هل يستوعب علام درس الحكام؟!

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة