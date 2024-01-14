ضريبة العدوان| ارتفاع تكلفة حرب إسرائيل على غزة لـ210 مليارات شيكل

قدر بنك إسرائيل المركزي أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستنفق حوالي 210 مليارات شيكل على نفقات حرب غزة في الفترة من 2023-2025، حسبما ذكرت القناة الـ12 العبرية في تقرير يتناول تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

حرب غزة تهدد الاقتصاد الإسرائيلي

ووفقًا للقناة العبرية، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، استثمرت إسرائيل ما قيمته 24.7 مليار شيكل (6.6 مليار دولار) من أموال الدولة في جوانب مختلفة من المجهود الحربي، بما في ذلك تكاليف الدفاع عبر جميع حدود إسرائيل وتمويل أكثر من 100.000 نازح تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد، بحسب التقرير.

كما تم تخصيص حوالي 930 مليون شيكل جديد لرعاية الصحة العقلية والجسدية لضحايا هجمات حماس، وتضيف القناة الـ12 أن تكلفة إصلاح وإعادة تأهيل المجتمعات المدمرة على طول حدود غزة ستصل إلى حوالي 400 مليون شيكل، وستصل الأضرار في الشمال نتيجة للهجمات عبر الحدود من لبنان إلى حوالي 250 مليون شيكل.

انهيار قطاع التكنولوجيا في إسرائيل بسبب الحرب

كذلك تعرض قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، لصدمة قوية بسبب نقص العمالة ومخاوف التمويل، ما قد يؤدي إلى تباطؤ أوسع في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأكد الصحيفة الأمريكية أن الحرب أضرت الاقتصاد الإسرائيلي، فقد تم استدعاء 350 ألف جندي احتياطي بالجيش، ما تسبب في تعطيل عمل الشركات وذلك وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية، وذلك رغم سحب الجيش عدة آلاف من قواته من غزة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا النشر الضخم لجنود الاحتياط.

وبجانب ذلك تباطأ قطاع البناء، الذي يمثل 14% من الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب نقص العمالة، فقد أكد ممثل وزارة المالية للجنة الشئون الخارجية بالكنيست أن الحظر على معظم العمال الفلسطينيين يكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 800 مليون دولار.

وذكرت التقارير أن إسرائيل قد تحتاج إلى أكثر من 30 ألف عامل أجنبي لسد الفجوة التي خلفها هؤلاء العمال في مجالي البناء والزراعة.