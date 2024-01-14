الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمريكيون ينتفضون دفاعا عن غزة.. متظاهرون من كل الولايات في مسيرات بواشنطن

غزة
غزة

نزل آلاف المتظاهرين إلى  واشنطن العاصمة أمس السبت للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة والاحتجاج على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الهجوم الإسرائيلي ضد غزة  الذي يقتل 250 فلسطينيًا يوميًا، وفقًا لمنظمة أوكسفام الخيرية.

حرب غزة 

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها،  أن المتظاهرين جاءوا من مناطق بعيدة مثل فلوريدا ومينيسوتا وتكساس وويسكونسن للاحتجاج على الحرب والمساعدات الأمريكية لإسرائيل.

وخرجت المسيرات تحت  اسم "مسيرة إلى واشنطن من أجل غزة"، وتعد أكبر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة منذ الهجوم الذي شنته  حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأعقبه حرب دموية في غزة.

وقالت أوكسفام: إن القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح 1.8 مليون من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، وتحويل معظم الأراضي المحاصرة المتاخمة لإسرائيل والبحر الأبيض المتوسط ومصر إلى أنقاض وغبار.

وتم تنظيم احتجاج يوم السبت، الذي نظمته فرقة العمل الإسلامية الأمريكية من أجل فلسطين والجماعات المتحالفة، للفت الانتباه إلى ما تسميه "جرائم إسرائيل ضد الإنسانية" والتعبير عن موقف مفاده أن إنشاء دولة فلسطينية معترف بها بالكامل هو في المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقالت المنشورات الخاصة بالحدث: إن المتظاهرين تم نقلهم بالحافلات من فلوريدا ومينيسوتا وتكساس وويسكونسن ومناطق أخرى.

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دعوى جنوب أفريقيا

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، متهمة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بأنها "عازمة على تدمير الفلسطينيين في غزة" وخلق ظروف "محسوبة لتحقيق تدميرهم المادي".

ووصفت إسرائيل هذا الاتهام بأنه "إفتراء" وقالت إن عدد القتلى في غزة هو نتيجة حتمية لمعركتها العسكرية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن دولة إسرائيل "متهمة بارتكاب إبادة جماعية في وقت تحارب فيه الإبادة الجماعية" على حد قوله.

الأمريكيون ​واشنطن​ إنهاء حرب غزة تفاصيل حرب غزة اطلاق مسيرات تدمير مسيرات

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