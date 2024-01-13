خارجية أمريكا: تعاون بين واشنطن والدول العربية لإقامة دولة فلسطينية وإعادة إعمار غزة

قال "مات ميلر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة MSNBC أمس الجمعة ونقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن هناك تعاونًا بين واشنطن والدول العربية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة.

حرب غزة

وقالت الصحيفة: "عاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن من رحلة استغرقت 7 أيام في الشرق الأوسط، حيث زار تسع دول لمناقشة الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة والصراعات التي تهدد بحرب إقليمية أوسع".

ووفقًا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية "مات ميلر" فإن الدول العربية مستعدة للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة بشأن حلول قصيرة وطويلة الأجل للفلسطينيين في غزة، ولكن فقط إذا كانت إسرائيل مستعدة للانضمام.

وقال: "لقد سافرنا إلى تسع دول واجتمعنا مع القادة في كل منها، وتمكنا من تأمين اتفاقيات مع كل هؤلاء الشركاء العرب، وكذلك مع تركيا، وأنهم كانوا على استعداد لإجراء تلك المحادثات، وكانوا على استعداد لعقد هذه المحادثات".

وقال "ميلر": "إنهم ينسقون مع الولايات المتحدة وهم على استعداد لاتخاذ خطوات حقيقية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة، والنظر في كيفية إعادة بناء غزة وإقامة حكم بقيادة فلسطينية في غزة".

وتابع "ميلر": "لكنهم كانوا على استعداد للقيام بذلك فقط إذا كان لديهم شريك على الجانب الآخر في إسرائيل، وإذا كانت إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

رحلة بلينكن

وسافر بلينكن إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية، لمواصلة المناقشات الدبلوماسية مع تصاعد التوترات في المنطقة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكانت الرحلة الأخيرة هي الزيارة الرابعة لبلينكن إلى المنطقة منذ غزت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر في هجوم مفاجئ، وفي الأشهر التي تلت ذلك، شنت إسرائيل هجومًا مضادًا قاتلًا ومدمرًا، أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان المنطقة تقريبًا.

وقال ميلر إنه خلال الرحلة الأخيرة "كان هناك بالفعل فرق" لأن الشركاء العرب الذين تحدثوا معهم بعد الهجمات الأولية لم يكونوا مستعدين لمناقشة إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة، لكنهم الآن مستعدون لذلك.

وبحسب ما ورد أجرى بلينكن "محادثة صريحة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية، حول الشركاء الذين ستكسبهم البلاد في العالم العربي إذا وافقت على مستقبل غزة.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تخطط للعب دور قيادي في تقديم رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة، وأن بلينكن "سيواصل الضغط" في الرحلات المقبلة إلى المنطقة في الأسابيع والأشهر المقبلة.