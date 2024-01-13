السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خارجية أمريكا: تعاون بين واشنطن والدول العربية لإقامة دولة فلسطينية وإعادة إعمار غزة

مات ميلر
مات ميلر

قال "مات ميلر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة MSNBC أمس الجمعة ونقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية، إن هناك تعاونًا بين واشنطن والدول العربية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة.

حرب غزة 

وقالت الصحيفة: "عاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن من رحلة استغرقت 7 أيام في الشرق الأوسط، حيث زار تسع دول لمناقشة الحرب المستمرة بين إسرائيل وغزة والصراعات التي تهدد بحرب إقليمية أوسع".

ووفقًا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية "مات ميلر" فإن الدول العربية مستعدة للدخول في شراكة مع الولايات المتحدة بشأن حلول قصيرة وطويلة الأجل للفلسطينيين في غزة، ولكن فقط إذا كانت إسرائيل مستعدة للانضمام.

وقال: "لقد سافرنا إلى تسع دول واجتمعنا مع القادة في كل منها، وتمكنا من تأمين اتفاقيات مع كل هؤلاء الشركاء العرب، وكذلك مع تركيا، وأنهم كانوا على استعداد لإجراء تلك المحادثات، وكانوا على استعداد لعقد هذه المحادثات".

 وقال "ميلر": "إنهم ينسقون مع الولايات المتحدة وهم على استعداد لاتخاذ خطوات حقيقية لتحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة، والنظر في كيفية إعادة بناء غزة وإقامة حكم بقيادة فلسطينية في غزة".

وتابع "ميلر": "لكنهم كانوا على استعداد للقيام بذلك فقط إذا كان لديهم شريك على الجانب الآخر في إسرائيل، وإذا كانت إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

txt

إسرائيل تواصل منع وصول المساعدات إلى شمال غزة

رحلة بلينكن

وسافر بلينكن إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية، لمواصلة المناقشات الدبلوماسية مع تصاعد التوترات في المنطقة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكانت الرحلة الأخيرة هي الزيارة الرابعة لبلينكن إلى المنطقة منذ غزت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر في هجوم مفاجئ، وفي الأشهر التي تلت ذلك، شنت إسرائيل هجومًا مضادًا قاتلًا ومدمرًا، أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان المنطقة تقريبًا.

وقال ميلر إنه خلال الرحلة الأخيرة "كان هناك بالفعل فرق" لأن الشركاء العرب الذين تحدثوا معهم بعد الهجمات الأولية لم يكونوا مستعدين لمناقشة إعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة، لكنهم الآن مستعدون لذلك.

وبحسب ما ورد أجرى بلينكن "محادثة صريحة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية، حول الشركاء الذين ستكسبهم البلاد في العالم العربي إذا وافقت على مستقبل غزة.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تخطط للعب دور قيادي في تقديم رؤيتها بشأن إعادة إعمار غزة، وأن بلينكن "سيواصل الضغط" في الرحلات المقبلة إلى المنطقة في الأسابيع والأشهر المقبلة.

أثرت الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الخارجية الامريكية واشنطن 100 يوم من الحرب على غزة

مواد متعلقة

فورين بوليسى عن تصريحات الوزراء المتطرفين فى حكومة الاحتلال: يخططون لنكبة ثانية

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

التفاصيل الكاملة لفرقة الاستخبارات الأمريكية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلى

وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

موظفون في الإدارة الأمريكية يخططون للاضراب عن العمل الثلاثاء احتجاجا على سياسة بايدن تجاه غزة

الديمقراطيون اليهود فى إدارة بايدن يستجوبون السفير الإسرائيلى فى واشنطن بشأن "الوزيرين المتطرفين"

وول ستريت جورنال: صدور أمر من "العدل الدولية" بوقف النار يضع حلفاء إسرائيل بمأزق

جون أفريك: مصر لعبت دورًا رئيسيًا لصالح هدنة إنسانية فى غزة

الأكثر قراءة

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط في الشناوي (خاص)

وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!