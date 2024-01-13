السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

نتنياهو
نتنياهو

قدّم جهاز الشاباك وثيقة تطالب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالتحرك بشكل عاجل لمنع تصعيد وشيك في الضفة الغربية، حسب تقرير نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

حرب غزة 

وقالت الصحيفة: منذ أشهر، حثت المؤسسة الأمنية "نتنياهو" على التراجع عن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت بعد 7 أكتوبر بحجب مئات الملايين من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ومنع عودة حوالي 150 ألف فلسطيني من العمل داخل إسرائيل والمستوطنات.

وتم اتخاذ القرار الأول في إطار جهود إسرائيل لقطع الاتصال بغزة، نظرا لأن بعض عائدات الضرائب تستخدم لدفع رواتب الخدمات والموظفين في القطاع، وقد تم اتخاذ القرار الأخير كإجراء أمني احترازي في أعقاب هجوم حماس.

وحذرت المؤسسة الأمنية من أن هذه السياسات تخاطر بانهيار السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية بالفعل، الأمر الذي سيجعل إسرائيل مسئولة عن تقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها، بمن في ذلك أعضاء أجهزتها الأمنية، بالكامل لعدة أشهر، وتحذر وثيقة الشاباك، التي نقلتها القناة 13، من أن هذا قد يؤدي إلى قيام قوات السلطة الفلسطينية بتحويل أسلحتها إلى القوات الإسرائيلية بعد عقود من الاستقرار، على حد قول الصحيفة.

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إسرائيل تواصل منع وصول المساعدات إلى شمال غزة

دعوات أمريكية للإفراج عن عائدات الضرائب

كما دعت الولايات المتحدة، إسرائيل، مرارا وتكرارا، إلى الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تابعة لرام الله، ومتهمة إسرائيل بالسرقة.

 وحذر مسئولو بايدن من أن الفشل في القيام بذلك يخاطر بفتح جبهة أخرى في الضفة الغربية على رأس الحرب في غزة، وتكثيف الاشتباكات بشكل متزايد على الحدود اللبنانية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله.

لكن نتنياهو لم يتزحزح عن هذه المسألة، وسط معارضة من الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، اللذين يحتاج إلى دعمهما للحفاظ على ائتلافه.

الأوضاع في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائلي في الضفة الغربية الشاباك نتنياهو أثرت الحرب في غزة

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