السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة  فلسطينيين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، واستولت على أكثر من 30 مركبة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشهداء الثلاثة اسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، واعتقلت أحمد، والد الشهيد إسماعيل، وحطمت مركبته، واعتدت على ذوي الشهداء بالضرب المبرح، واستولت على مركباتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود داوود اغنيمات (32 عاما)، وغسان رشيد من بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منيب عبد الله اغنيمات وشقيقه داوود، واستولت على أكثر من 30 مركبة.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين بينهم طفل، وأشقاء، من شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر، باعتقال قوات الاحتلال الطفل أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد البستنجي في الخمسينيات من عمره، واستولت على دراجته النارية، بعد دهم وتفتيش منزله.

كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى، وفتشتها، تعود لكل من: نضال عبيات، وليث عبيات، ومحمد أبو فريحة، في منطقة واد شاهين في بيت لحم.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والانترنت، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23700 شهيد، بالإضافة إلى أكثر من 60000 جريح، والآلاف من المفقودين.

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