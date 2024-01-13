الجيش الإسرائيلى: تصفية 3 فلسطينيين تسلّلوا إلى مستوطنة أدورا

أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية" ثلاثة مهاجمين مساء أمس الجمعة على أثر تسلّلهم إلى بلدة أدورا الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان للجيش، أن مهاجمين قاموا بـ"إطلاق النار نحو قوة عسكرية كانت تهم بدورية في البلدة" الواقعة قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وكانت سلطات البلدة نبّهت السكان بضرورة التحصّن في منازلهم بسبب "تسلّل إرهابي"، وتابع الجيش "تم رصد ثلاثة مخربين لتتم تصفيتهم من قبل قوات الأمن".

وأعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، أن رجلًا أصيب بالرصاص في ساقه وتم نقله إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفي واقعة منفصلة في شمال الضفة الغربية، قضى فلسطيني يبلغ 19 عامًا متأثرًا بجروحه بعد أن تعرض لضرب مبرح على يد القوات الإسرائيلية في بلدة زيتا الواقعة شمال مدينة طولكرم، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".