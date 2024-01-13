السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصف أطراف بلدات الناقورة فى جنوب لبنان

لبنان
لبنان

تجدّد القصف  المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب  لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن مدفعية الاحتلال استهدفت أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب.

وأضافت أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استمرت في التحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا حتى مشارف نهر الليطاني، صعودًا إلى مدينة بنت جبيل، وسط إطلاق للقنابل المضيئة فوق صور، والساحل البحري، وفوق الخط الأزرق.

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اليوم الـ99 من العدوان.. غارات جوية وقصف مدفعى مستمرة على غزة

مبعوث الرئيس الأمريكي

وفي وقت سابق، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشئون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان.

وحسب بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المبعوث هوكشتاين، وعقد معه اجتماعًا منفردًا أعقبه اجتماع موسّع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان أماندا بيلز، والوفد المرافق للمبعوث الأمريكي.

تهدئة الوضع في جنوب لبنان

وشدد المبعوث الأمريكي، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنًا التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن، داعيًا إلى العمل على حل وسط مؤقت حتى لا تتطور الأمور نحو الأسوأ.

بدوره، شدّد ميقاتي على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وكرر ميقاتي القول إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية.

المناطق الحدودية جنوب لبنان

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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