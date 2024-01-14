عاجل| وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الحدود الجنوبية لغزة ستكون صعبة للغاية.

حرب غزة

وقالت الصحيفة الأمريكية، بالنسبة لسكان غزة، فإن فقدان السيطرة على حدودهم الجنوبية من شأنه أن يؤدي إلى تراجع رمز السيادة الفلسطينية، كما أن العملية العسكرية الإسرائيلية، على طول الحدود الجنوبية لغزة صعبة، حيث تتمركز مصر من جهة ومليون نازح فلسطيني من جهة أخرى.

وتابعت الصحيفة: منذ انسحاب إسرائيل، من قطاع غزة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، سيطرت إسرائيل على جميع حدود القطاع الفلسطيني باستثناء حدود واحدة، وهي الآن تسعى لاستعادة السيطرة على الحدود الجنوبية مع مصر.

ويقول القادة الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه يجب على إسرائيل أن تسيطر على المنطقة الحدودية، التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم ممر فيلادلفيا، لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وقالت الصحيفة هذا جزء من استراتيجية إسرائيل لهزيمة حماس ومنع تكرار هجومها في السابع من أكتوبر على إسرائيل.

جالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

وقال إعلام عبري، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي، جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) وقناة "12" الخاصة، إنّ "التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر جالانت المناقشة الوزارية، مساء السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه".

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "13" الخاصة أن جالانت طالب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم "التشويش" على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مرارًا، إلى خلافات مستمرة بين جالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسئولية الحرب على قطاع غزة.