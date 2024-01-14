هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 100 ألف جندى ومدنى طلبوا مساعدة نفسية منذ بدء الحرب

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية، بالإضافة إلى أن البلد بأكمله يعاني من صدمة وطنية جراء أحداث السابع من أكتوبر.

وتابعت أن جمعية الإسعافات الأولية العقلية "عران" (التي تعنى بتقديم المساعدة النفسية الأولية) تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية من مدنيين وجنود من جميع أنحاء البلاد منذ بداية الحرب.

شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة.

قصف مدفعية وزوارق الاحتلال

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بانتشال 50 شهيدًا عقب قصف منزل يتكون من 3 طوابق بصاروخين على الأقل، يؤوي عددًا من عائلات الشوبكي والزوخ والحسونة والقاسم في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، على رءوس ساكنيه، وتم نقل غالبية الشهداء والجرحى إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني بالمدينة.

واستشهد 5 مواطنين، وأصيب 10 آخرون، بقصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وقصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل المواطنين في منطقة تل الهوى، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف.

استهداف منزل غرب المخيم

وفي منطقة السوارحة وسط القطاع، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء تم انتشالهم من مخيمي المغازي والبريج، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وجنوب القطاع، استشهد أكثر من 30 مواطنًا جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خان يونس، وتم نقل غالبيتهم وهم من الأطفال والنساء إلى مستشفيي الأوروبي وكمال ناصر.

واستشهد على الأقل 23 مواطنًا بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين، وتم نقلهم إلى مستشفيي أبويوسف النجار والكويتي.