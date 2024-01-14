الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 عاملًا من قطاع غزة في بلدة بديا، غرب سلفيت.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى بلدية بديا، حيث يقيم عدد من عمال قطاع غزة، الذين طردتهم إسرائيل من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، بعد السابع من أكتوبر الماضي، واعتقلت 15 منهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حطمت محتويات مبنى بلدية بديا، واعتدت بالضرب على طاقم إسعاف بديا، ومنعته من الاقتراب من المنطقة.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني

وفي وقت سابق أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أنّها لن تحيد عن درب القادة الشهداء صلاح خلف "أبوإياد"، وهايل عبدالحميد "أبوالهول"، وفخري العمري "أبومحمد"، وستواصل النضال الوطني حتى إنجاز المشروع الوطنيّ، وانتزاع حقوق شعبنا التاريخيّة، وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

الشعب يتعرض لأعتى صنوف الإرهاب الممنهج

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ33 لاستشهاد القادة الثلاثة، أنّ شعبنا الذي يتعرّض لأعتى صنوف الإرهاب الممنهج والعدوان المتواصل في قطاع غزّة والضفة الغربيّة بما فيها القدس؛ وذلك في سياق الحرب الإباديّة على وجوده، سيُفشل كافّة المؤامرات والمشاريع التصفويّة لقضيّته الوطنيّة التي لم يتوانَ القادة الشهداء أبوعمار وأبوجهاد وأبوإياد ورفيق دربهم الرئيس محمود عباس عن التضحية من أجلها ضمن دورهم الطليعي في تأسيس الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، وتحصينها من محاولات الهيمنة والاختراق؛ عبر جهاز الأمن الموحد الذي كان للقادة الشهداء الدور المركزيّ في تأسيسه وقيادته.

وبيّنت أنّ القادة الشهداء الذين قدموا التضحيات الجسيمة، ملتزمون بمبادئ الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة؛ وكان لهم الدور البارز في الحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني؛ والتصدي لكافة المشاريع المضادة لوحدة شعبنا حتى استشهادهم.

وعاهدت "فتح" القادة الشهداء بمواصلة الكفاح والنضال والمقاومة ضد الاحتلال وآلته العدوانيّة، والحفاظ على منجزات شعبنا التي شُيّدت بدمائهم ودماء شهداء شعبنا حتى دحر الاحتلال، وتحقيق حرية شعبنا واستقلاله.