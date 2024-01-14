غرق عشرات مراكز الإيواء فى قطاع غزة بفعل مياه الأمطار الغزيرة

غرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي إلى الغرف الصفية، والخيام، ومنازل المواطنين.

مراكز تؤوي آلاف النازحين

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأنه في شمال القطاع غرقت عدة مراكز تؤوي آلاف النازحين، إضافة إلى منازل وخيام المواطنين في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم.

وأوضحت أن مراكز الإيواء في مدينة غزة غرقت، حيث دخلت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأونروا، في حي الرمال، ومنطقة مربع الجامعات، ومنطقة عسقولة، وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.

مدارس الأونروا والحكومية

وفي وسط القطاع، دخلت مياه الأمطار إلى مراكز الإيواء التي تضم عددًا من مدارس الأونروا والحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خان يونس ورفح، كما أن غالبية الخيام بمدينة رفح غرقت وتطايرت نتيجة الرياح الشديدة، مشيرًا إلى أن كل الخيام تؤوي أطفالًا.

وناشد المواطنون كل المؤسسات الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس، في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.

العدوان الإسرائيلي المتواصل

ويعاني المواطنون، خاصة من النازحين، أوضاعًا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ100 على التوالي، إضافة إلى المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

مدينة جنين ومخيمها

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة بأن عددًا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

وأضافت الوكالة: "قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم، وداهمت محيط مستشفى جنين الحكومي، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك محيط مستشفى الأمل".

وتابعت: "أن جرافة عسكرية من نوع (D9) تقوم بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال".