الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قصف جوى مدفعى يستهدف دير البلح وخانيونس والمغازي وسط قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

استهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف متواصل على شرق خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، على مخيم المغازي.

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وأضافت أن مدفعي الاحتلال قصفت بعدة قذائف شمال مخيم النصيرات، وشرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

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وجنوبا، توصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق واسعة شرق مدينة خان يونس.

تظاهرات في لندن وواشنطن تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة وعدم تمويل إسرائيل

وتجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، منددين بقتل قوات الاحتلال الإسرائيلية ما يقرب من 24000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت، متظاهرين يحملون لافتات مختلفة، بعضها كتب عليه "أوقفوا تمويل الفصل العنصري الآن" و"فلسطين حرة.

وكشفت إحدى الصور المتظاهرين وهم يتنقلون بالحافلة من بوسطن إلى واشنطن العاصمة لحضور المسيرات المؤيدة لوقف إطلاق النار.

وفي السياق نفسه، نظم آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مسيرة في لندن مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، انتشر المئات من ضباط الشرطة في العاصمة يوم السبت، مع تحذير المتظاهرين من أنهم يواجهون الاعتقال إذا "تعمدوا تجاوز الحد الأقصى" لللافتات والشعارات.

وتجمع المتظاهرون في شارع الملكة فيكتوريا قبل أن يشقوا طريقهم على طول شارع فليت.

وكان بين المتظاهرين حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، والذي الحكومة البريطانية بـ”التواطؤ” مع إسرائيل.

وقال زملط للمحتجين إن فلسطين هي “أمة مناضلين من أجل الحرية”، مضيفًا: “أقف أمامكم بقلب مكسور ولكن ليس بروح مكسورة”.

دير البلح المغازي غزة الإحتلال الإسرائيلي خان يونس

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