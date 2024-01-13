الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تظاهرات فى لندن وواشنطن تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة وعدم تمويل إسرائيل

المتظاهرين في واشنطن
المتظاهرين في واشنطن

تجمع آلاف المتظاهرين في واشنطن، اليوم السبت، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، منددين بقتل قوات الاحتلال الإسرائيلية ما يقرب من 24000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت، متظاهرين يحملون لافتات مختلفة، بعضها كتب عليه "أوقفوا تمويل الفصل العنصري الآن" و"فلسطين حرة".

وكشفت إحدى الصور المتظاهرين وهم يتنقلون بالحافلة من بوسطن إلى واشنطن العاصمة لحضور المسيرات المؤيدة لوقف إطلاق النار.

وفي السياق نفسه، نظم آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين مسيرة في لندن مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، انتشر المئات من ضباط الشرطة في العاصمة يوم السبت، مع تحذير المتظاهرين من أنهم يواجهون الاعتقال إذا "تعمدوا تجاوز الحد الأقصى" لللافتات والشعارات.

وتجمع المتظاهرون في شارع الملكة فيكتوريا قبل أن يشقوا طريقهم على طول شارع فليت.

وكان بين المتظاهرين حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، والذي الحكومة البريطانية بـ”التواطؤ” مع إسرائيل.

وقال زملط للمحتجين إن فلسطين هي “أمة مناضلين من أجل الحرية”، مضيفًا: “أقف أمامكم بقلب مكسور ولكن ليس بروح مكسورة”.

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