معاريف: جندى الاحتياط المقتول فى غزة تابع للواء "ساعر مجولان"

كشف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة، تابع لكتيبة الهندسة 603.

وقالت موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الجندي قتل جنوب قطاع غزة، حيث كان تابعًا للواء "ساعر مجولان (7)".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 522 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات خلال المعارك البرية في محاور القتال، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.

قوات الاحتلال اقتحمت المخيم

وامس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر أمنية بأن عددًا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

وقالت إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة عند دوار السينما، وحي الخروبة، وداور البطيخة، وأطراف المخيم، وداهمت محيط مستشفى جنين الحكومي وأزالت البسطات من أمامه، وجرفت الشوارع في محيطه، وأوقفت مركبة إسعاف وفتشتها، وكذلك داهمت محيط مستشفى الأمل.

وأضافت أن جرافة عسكرية من نوع (D9) تقوم بتجريف شارع حيفا غرب المدينة، مع تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال.

وأوضح مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها عدوان الاحتلال على مدينة جنين، فيما بدأت بمحاصرة أطراف مخيم جنين، وتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في المدينة ومحيط الميخم، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وأَضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة في الأحياء، بالتزامن مع استمرار تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية.