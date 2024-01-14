الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الأمن القومى الإسرائيلى: يجب مهاجمة حزب الله

وزير الأمن القومي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، مساء أمس السبت، على تصاعد التوترات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال بن جفير في برنامج على القناة 14: "يجب أن نهاجم حزب الله، إذا لم يحدث الآن فسيحدث بعد ستة أشهر أو سنة".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، أنه دمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية في موقع المطلة، أثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة،‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:55 من مساء اليوم السبت، دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة أثناء إستهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة ‏بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

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