سويسرا تخصص 102 مليون دولار لدعم غزة وعمليات الهلال الأحمر المصرى بالقطاع

استجابة للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، خصصت سويسرا مبلغًا إضافيًا قدره 90 مليون فرنك سويسري (ما يقرب من 102 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية، حيث تم تخصيص 81 مليون فرنك سويسري للأراضي الفلسطينية المحتلة و9 ملايين فرنك سويسري للمنطقة، بما في ذلك مصر، لدعم عمليات الهلال الأحمر المصري في القطاع.

سفارة سويسرا في القاهرة تكشف تفاصيل دعم غزة

ووفقًا لبيان صادر عن سفارة سويسرا في القاهرة، فقد تم صرف الأموال بناءً على احتياجات المنظمات التالية:

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)

الجمعيات الوطنية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

برنامج الغذاء العالمي (WFP)

منظمة الصحة العالمية (WHO)

منظمة تير دي زوم سويسرا (Terre des Hommes Switzerland)

مؤسسة أطباء العالم سويسرا (Médicins du Monde Switzerland)

سويسرا تدعم الهلال الأحمر المصري

وفي مصر، تقوم سويسرا بدعم الهلال الأحمر المصري من خلال مساهمة قدرها 4 ملايين فرنك سويسري للنداء الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، الذي يهدف إلى معالجة العواقب الإقليمية للحرب في غزة في الدول المجاورة.

وستتناول التزامات سويسرا تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الطبية لمواطني غزة.

كما قامت سويسرا بإعادة تخصيص المساهمات في مصر لدعم جهود الإغاثة التي تقوم بها الهلال الأحمر المصري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، أيدت سويسرا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 الهادف إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل منالضفة الغربية، بينهم شقيقتا الشهيد الشيخ صالح العاروري، إضافة لاعتقال (15) مواطنًا من عمال غزة من بلدة بديا في سلفيت.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، ورام الله، وبيت لحم، وجنين.