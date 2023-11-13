الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الآليات والدبابات الإسرائيلية تحيط بمستشفى القدس تمهيدًا لإخلائه بالقوة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

ذكرت جمعية  الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى "القدس" من جميع الجهات. 

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي مقتضب، أن شهادات أشخاص داخل المستشفى تؤكد سماع أصوات قصف متواصلة في ظل تحضير جيش الاحتلال لإخلاء المستشفى بمن فيه بالقوة من مرضى وجرحى ومرافقيهم والكوادر الطبية. 

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى القدس من جميع الجهات

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"الهلال الأحمر الفلسطينى" تُحمّل المجتمع الدولى المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية فى غزة

"نادي الأسير": الاحتلال اعتقل 50 فلسطينيًا بالضفة الغربية فجر اليوم

وفي سياق آخر، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت، منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الإثنين، من الضّفة الغربية نحو 50 مواطنًا، بينهم أسرى سابقون، وجريح، بالإضافة لتسعة مواطنين من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة بنات بالخليل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح الإثنين، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: القدس، ورام الله، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، ونابلس، وقلقيلية، وجنين.

حملة اعتقالات وعمليات تنكيل واسعة واعتداءات في الضفة الغربية

ورافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 2520، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة في إطار العدوان الشامل على شعب فلسطين والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

ونوه النادي بأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

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